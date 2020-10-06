В Мурманскую область приходят туманы и порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 6 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления: ожидается местами слабый дождь, туман, температура воздуха днём +5+10°.

7 и 8 октября погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферного фронта, дождь различной интенсивности, 7 октября порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью +2+7°, днём +5+10°.

Сегодня, 6 октября, будет переменная облачность. Без существенных осадков, местами туман. Ветер восточный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, местами заморозки до -2°, днём +5+10°.