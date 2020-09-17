В Мурманскую область пришла тихая осень

Как сообщает Мурманское УГМС, погода на Кольском полуострове принимать осенний характер. В ближайшие дни ветер стихнет, облачность будет не столь значительной и при прояснениях в районах удаленных от прибрежных зон ожидаются заморозки до -3°, в дневные часы воздух будет прогреваться лишь до +7+11°.

Сегодня, 17 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северный слабый. Температура воздуха ночью +1+6°, местами заморозки до -2°, днём +6+11°.