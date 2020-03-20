В Мурманскую область пришла весна: ночью холодно, днём воздух будет прогреваться

Как сообщает Мурманское УГМС, 21 и 22 марта Мурманская область будет находиться под влиянием северной периферии антициклона, расположенного над Северной Европой. В этот период ожидаются холодные ночи, а в дневные часы воздух будет прогреваться, 21 марта до слабоотрицательных значений, а 22 марта до положительных значений.

23 марта на погоду нашего края, в большей степени, будет влиять активная циклоническая деятельность над Баренцевым морем, в этот период ожидается сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от 0 до +5 градусов.

Завтра, 21 марта, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -18-23°, днём -2-7°. Гололедица.