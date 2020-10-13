В Мурманскую область пришли дожди и туманы

Как сообщает Мурманское УГМС, 13 октября погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Ботнического залива в северо-восточном направлении. По Мурманской области пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, преобладающая температура воздуха в течение суток от 0 до +5°.

Ночью 14 октября наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления и в холодной воздушной массе: существенных осадков не ожидается, температура воздуха от 0 до -5°. Днём 14 октября очередной циклон сместится с Гренландского моря на юго-запад Баренцева моря: с прохождением атмосферного фронта ожидаются осадки, температура воздуха от 0 до +5°.

15 октября температура воздуха существенно не изменится. 14 и 15 октября в ночные и утренние часы на дорогах местами гололедица.

Сегодня, 13 октября, будет облачная погода. Временами дождь и мокрый снег. Местами туман. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха от 0 до +5° в течение суток.

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12 октября уровни воды на реках севера Мурманской области ниже прошлогодних уровней на 15-25 см, на реках Терского берега - выше на 10-35 см, на реках остальной территории уровни близки к прошлогодним.

Температура воды в реке Кола была равна 7,6°, что на 4,6° выше прошлогодней.