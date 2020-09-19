В Мурманскую область пришли осенние дожди

Как сообщает Мурманское УГМС, 19 сентября погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром вблизи побережья Мурмана. В нашем регионе ожидается временами дождь, местами сильный порывистый ветер, температура воздуха в пределах климатической нормы.

20 и 21 сентября очередные атлантические циклоны будут смещаться в Норвежское море и оказывать влияние на погоду Мурманской области: местами пройдут дожди, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +5+11°.

Сегодня, 19 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +5+10°.