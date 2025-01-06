В Мурманскую область пришли рождественские морозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 6 января наш регион будет находиться под влиянием заполняющегося циклона с центром на западе Мурманской области: местами пройдёт снег, температура воздуха составит -12-17°, при прояснениях -22-27°, в центральных районах местами -28-33°.

7 января Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: ожидается в отдельных районах небольшой снег, туман, изморозь, преобладающая температура воздуха -20-26°, местами -27-34°.

Ночью 8 декабря сохранится холодная погода. Днём 8 января ожидается влияние северной периферии обширного циклона с центром на юге Скандинавии: пройдёт небольшой снег, температура воздуха повысится до -11-16° местами до -18-23°.

Сегодня, 6 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха -12-17°, при прояснениях -22-27°, в центральных районах местами -28-33° в течение суток. Гололедица.