В Мурманскую область пришли тёплые воздушные массы

Как сообщает Мурманское УГМС, 13-15 июля наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле, в тёплой воздушной массе. По Мурманской области 13 июля осадков не ожидается, 14-15 июля местами пройдёт небольшой дождь. Преобладающая температура воздуха в дневные часы составит: 13 июля +21+26°, 14-15 июля +18+24°.

Сегодня, 13 июля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, местами до +19°, днём +21+26°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

С 12 по 17 июня на большей части территории Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

V региональный класс пожарной опасности ожидается: 12-17 июля - в Печенгском районе и на западе Кольского района; 13-17 июля - в районе Мурманска, на востоке Кольского района, в Терском районе, в районе г.г. Апатиты и Кировск.