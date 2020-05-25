Мурманская область. Арктика (16+)25.05.20 07:00
В Мурманскую область пришло долгожданное тепло
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается тёплая без существенных осадков погода.
Сегодня, 25 мая, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +1+8°, днём +14+19°.
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Последние комментарии
Андрей Тумашов
21.05.20 07:27
Опять полумеры? Требую полного прекращения спаивания доверчивых людей и введения сухого закона на местах. Начните с себя и своей семьи.
Комментарий к новости:Сухой закон - на три дня
Игорь
19.05.20 10:21
г.Кола ул. Кривошеева дом 2 . Установлен и поверен прибор теплового учёта , а информации по перерасчёту никакой нет ?
Комментарий к новости:Мурманская ТЭЦ вернёт потребителям 19,9 млн рублей, а доначислит 11,2 млн
Иван
16.05.20 14:48
Этим планам уже лет 20! А главное кому сейчас в Мурманске нужно жилье? Отток населения составляет 5-6 тыс. чел. в год! На рынке полно продается жилья, но город не хочет покупать его по рыночной цене,
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