Мурманская область. Арктика (16+)20.05.20 07:00
В Мурманскую область робко заходит весна
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находиться под влиянием западной периферии циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются временами осадки,.
Сегодня, 20 мая, будет переменная облачность. Местами небольшие осадки. Ветер северный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём +3+8°.
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Последние комментарии
Игорь
19.05.20 10:21
г.Кола ул. Кривошеева дом 2 . Установлен и поверен прибор теплового учёта , а информации по перерасчёту никакой нет ?
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Иван
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Семен
15.05.20 13:41
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