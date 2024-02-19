Андрей Чибис объявил о запуске второго этапа программы «Витаминизация»: мобильные пункты будут открыты ещё в 10 городахНа юбилейной конференции «Звезда Севера» 12 экспертов из Москвы, Казани и Мурманска делились с участницами своими знаниями на добровольческих началах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)19.02.24 16:00

В Мурманскую область с благотворительным туром «За Жизнь» приехала заслуженная артистка России Юта

В рамках проекта певица даст несколько концертов для военнослужащих и их семей, которые пройдут 19 и 20 февраля в Североморске, а 21 февраля – в Мончегорске.

Концерт состоит из авторских патриотических песен, многие из которых стали хитами. Программа сочетает в себе развлекательный и познавательный формат в рамках исполнения указаний Владимира Путина о необходимости защищать свою идентичность и возрождать культурную независимость, в том числе через массовую и популярную культуру.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, главными целями благотворительного концертного тура является приобщение граждан к героическому прошлому и настоящему своей Родины через исполнение патриотических песен, поддержка военнослужащих и их семей, добровольцев, готовых поступить на военную службу по контракту, продвижение традиционных ценностей.

Юта – заслуженная артистка России, автор и исполнитель песен, композитор популярных фильмов, спектаклей и сериалов, в том числе легендарного сериала «Солдаты», член художественного совета при Министерстве Обороны Российской Федерации, артистка Центрального академического театра Российской Армии.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Женщины на рынке труда – глобальные итоги 2023 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Александр
19.02.24 15:07
Скажите пожалуйста, я заключил контракт после 14 июля, я участник СВО, какая положена выплата от губернатора Мурманской обл? *** Александр, чтобы не вводить Вас в заблуждение, Вам лучше обратиться с
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Комментарий к новости:Законодатели разбираются в ситуации переработки твёрдых коммунальных отходов, чтобы усовершенствовать законодательную базу
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
Комментарий к новости:ТСЖ «На Крупской» и «Гармония» участвуют в программе «На Севере - твой проект»
-Правовая консультация (18+)Всё про испытательный срок: основные требования, о которых должен знать каждый и что говорят жители СЗФО об этом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире22:00«Григорий Р.». Художественный сериал, 6 серия (12+)22:50«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:20«Ночные налётчики». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Владимир Путин поручил обеспечить выплату «полярок» с первого дня работы на Крайнем Севере-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 14 копеек, евро укрепляется почти на 14 копеек-PRO Энергетику (18+)Свыше 20 уголовных дел за 2023 год возбудили в отношении недобросовестных лиц по инициативе АО «АтомЭнергоСбыт»-PRO ЖКХ (18+)Главы округов Мурманска стараются оперативно реагировать на жалобы горожан-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Планируются изменения в законодательство о рыболовстве для повышения эффективности госрегулирования
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика