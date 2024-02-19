В Мурманскую область с благотворительным туром «За Жизнь» приехала заслуженная артистка России Юта

В рамках проекта певица даст несколько концертов для военнослужащих и их семей, которые пройдут 19 и 20 февраля в Североморске, а 21 февраля – в Мончегорске.

Концерт состоит из авторских патриотических песен, многие из которых стали хитами. Программа сочетает в себе развлекательный и познавательный формат в рамках исполнения указаний Владимира Путина о необходимости защищать свою идентичность и возрождать культурную независимость, в том числе через массовую и популярную культуру.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, главными целями благотворительного концертного тура является приобщение граждан к героическому прошлому и настоящему своей Родины через исполнение патриотических песен, поддержка военнослужащих и их семей, добровольцев, готовых поступить на военную службу по контракту, продвижение традиционных ценностей.

Юта – заслуженная артистка России, автор и исполнитель песен, композитор популярных фильмов, спектаклей и сериалов, в том числе легендарного сериала «Солдаты», член художественного совета при Министерстве Обороны Российской Федерации, артистка Центрального академического театра Российской Армии.

Фото: https://gov-murman.ru