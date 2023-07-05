В Мурманскую область с рабочим визитом прибыл помощник Президента РФ Максим Орешкин

В рабочей поездке в Мурманской области находится помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин.

В рамках визита запланировано посещение ряда промышленных предприятий, учебных заведений, общественных пространств, осмотр социальных объектов, инфраструктуры ЗАТО Мурманской области. Кроме того, в программе деловой поездки — стратегические объекты Северного морского пути — порт «Лавна», элемент Мурманского транспортного узла — ж/д мост через реку «Тулома».

Также губернатор Андрей Чибис и помощник Президента РФ Максим Орешкин примут участие во встрече с молодёжью в рамках проекта «Арктический диалог» и предпринимателями региона, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru