В Мурманскую область стучится зима

Как сообщает Мурманское УГМС, 17 октября наш регион будет находиться в молоградиентном барическом поле: местами пройдут осадки, температура воздуха от +3 до -2°, ночью в отдельных районах при прояснениях до -7°.

18 и 19 октября погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон с центром над Финляндией - Карелией. По Мурманской области местами пройдёт снег, мокрый снег, наиболее интенсивный на юге области, в отдельных районах усилится ветер. Преобладающая температура воздуха ночью от +1 до -4°, ночью 18 октября местами до -5-10°, днём от -2 до +3°. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 17 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами мокрый снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха от +3 до -2°, ночью при прояснениях до -7°.

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Температура воды на реках Мурманской области понижается, на 16 октября она равна 1,8-5,2°, на реке Умба - 6,9°.