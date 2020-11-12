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Мурманская область. Арктика (16+)12.11.20 08:00

В Мурманскую область стучится зима

Как сообщает Мурманское УГМС, 12 ноября погоду Кольского полуострова будет определять поле повышенного атмосферного давления: ночью ожидается морозная погода, днём повышение температуры воздуха до -2 +3°.

13 и 14 ноября наш регион будет находиться под влиянием восточной части обширной циклонической депрессии, расположенной в Северной Атлантике. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, среднесуточная температура воздуха на 4-6° выше климатической нормы.

Сегодня, 12 ноября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях -7-12°, днём от +3 до -2°. Гололедица.

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С 9 ноября с переходом температуры воздуха к отрицательным значениям на водных объектах северо-востока Мурманской области ледообразование усилилось, на реках остальной территории ледообразование возобновилось и к 10 ноября распространилось на большинство рек Кольского полуострова. По данным наблюдений на 10 ноября на большинстве плёсовых участках рек региона наблюдаются забереги, шугоход, неполный ледостав. На крупных водоёмах - чисто.

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Последние комментарии

Евгений_М
11.11.20 23:20
Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.
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Анастасия
10.11.20 05:59
Милиции!!!! Полиция даже рядом не лежала
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Маиина
07.11.20 13:02
Добрый день! Ищу захоронение деда Красильникова Ф.Х. (Красилвунков Ф. Х. - Может быть на мемориале). Вероятно, захоронен тут.
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