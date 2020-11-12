В Мурманскую область стучится зима

Как сообщает Мурманское УГМС, 12 ноября погоду Кольского полуострова будет определять поле повышенного атмосферного давления: ночью ожидается морозная погода, днём повышение температуры воздуха до -2 +3°.

13 и 14 ноября наш регион будет находиться под влиянием восточной части обширной циклонической депрессии, расположенной в Северной Атлантике. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, среднесуточная температура воздуха на 4-6° выше климатической нормы.

Сегодня, 12 ноября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях -7-12°, днём от +3 до -2°. Гололедица.

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С 9 ноября с переходом температуры воздуха к отрицательным значениям на водных объектах северо-востока Мурманской области ледообразование усилилось, на реках остальной территории ледообразование возобновилось и к 10 ноября распространилось на большинство рек Кольского полуострова. По данным наблюдений на 10 ноября на большинстве плёсовых участках рек региона наблюдаются забереги, шугоход, неполный ледостав. На крупных водоёмах - чисто.