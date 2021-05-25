В Мурманскую область ветер принесёт тепло
Как сообщает Мурманское УГМС, 22 и 23 мая по Мурманской области при прохождении активных атмосферных фронтов, как и ожидалось, наблюдались сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега. На большей части территории нашего региона выпало от 17 до
25 и 26 мая, ночью 27 мая Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле повышенного атмосферного давления и в холодной воздушной массе. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, преобладающая температура воздуха ночью от +2 до -4°, днем +5+10°. Днём 27 мая ожидается влияние циклона, смещающегося по Баренцеву морю: ветер повернёт к юго-западному направлению, воздух прогреется до +9+14°.
Сегодня, 25 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, днем +5 +10°.