В Мурманскую область возвращается тепло

Как сообщает Мурманское УГМС, в период с 19 по 23 августа на Кольском полуострове основным погодообразующим фактором будет многоцентровая циклоническая депрессия, расположенная над северной Атлантикой и Норвежским морем, по периферии которой на территорию Мурманской области будут выноситься тёплые воздушные массы. В этот период ожидается тёплая погода, временами дожди, в дневные часы столбики термометров поднимутся до отметок от +15 до +20 градусов.

Сегодня, 19 августа, будет облачная c прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, на востоке заморозки до -2°, днём +14+19°.

* * *