В Мурманскую область возвращается тепло

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием антициклона, расположенного на западе Баренцева моря и севере Скандинавии. 20 мая антициклон продвинется в восточном направлении – в центральную часть Баренцева моря и, непосредственно, на Кольский полуостров. Ветер отвернёт к юго-восточному направлению и в дневные часы воздух прогреется уже до +7+12 градусов.

Сегодня, 20 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер ночью северный, днём юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём +5+10°.