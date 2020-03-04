В Мурманскую область возвращаются и снег, и ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 5 марта по Мурманской области ожидается преимущественно малооблачная морозная погода. Днём 5 марта и в течение суток 6 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с Балтийского моря в северном направлении. В нашем регионе ожидается порывистый ветер, прохождение атмосферных фронтов, снег, наиболее интенсивный днём 5 марта и ночью 6 марта, повышение температуры воздуха.

Завтра, 5 марта, будет облачная погода. Снег, в отдельных районах сильный. Ветер юго-восточный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-25°, днём -3-8°. Гололедица.