В Мурманскую область возвращаются ночные заморозки

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 и 12 сентября на погоду в нашем регионе будет оказывать влияние промежуточный барический гребень между циклонами в Норвежском море и над Архангельской областью. В этот период по Мурманской области ожидается относительно тёплая и преимущественно сухая погода.

13 сентября в районе Ботнического залива образуется частный циклон, который углубляясь и смещаясь в северо-восточном направлении, принесёт в наш регион пасмурную, дождливую погоду, температура воздуха в дневные часы составит от +8 до +13 градусов.

Сегодня, 11 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ночью и утром туман. Ветер слабый. Температура воздуха ночью +2+7°, местами заморозки до -2°, днём +9+14°.

Оповещение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности

В центральной части Кольского района Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности, на полуострове Рыбачий IV региональный класс пожарной опасности.

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