В Мурманскую область заглянула осень

В ночь с четверга на пятницу в селе Каневка Ловозерского района температура воздуха опустилась до -1,9°. Это первый заморозок наступающего осеннего сезона в нашем регионе. Впрочем, для неё это не новость, даже суточный рекорд для 14 августа в этом селе -4,1°, сообщает «Погода в Мурманске».

В 2018 году Каневка отметила первый заморозок 7 августа, в прошлом сезон открыло Верховье Лотты 10 августа.

Как сообщает Мурманское УГМС, 15-17 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием обширного циклона, в Баренцевом море. 15 августа в нашем регионе ожидается относительно тёплая, с дождями погода, температура воздуха днём составит от +15 до +20 градусов.

16 августа, после прохождения холодного фронта, температура воздуха начнёт понижаться и днём столбики термометров поднимутся лишь до отметок от +11 до +16 градусов.

17 августа ожидается дальнейшее понижение температуры, которая не превысит +8+13 градусов на территории Мурманской области.

Сегодня, 15 августа, будет облачная погода. Временами дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +15+20°.