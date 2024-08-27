В Мурманскую областную Думу поступила инициатива о присвоении п. Спутник почётного звания «Населённый пункт воинской доблести»

В ходатайстве Совета депутатов Печенгского муниципального округа говорится, что боевой путь легендарного соединения 61-й Отдельной Гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота, дислоцированного в Спутнике, – это героическая летопись ратных дел с присущими заполярной морской пехоте высокой доблестью, беззаветной отвагой и преданностью Отечеству.

Председатель комитета по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО Михаил Ильиных отметил, что лозунг «Где мы – там Победа!» морпехи подтверждали не раз в различных вооруженных конфликтах:

— Высокий уровень подготовки, боевую выучку, стойкость морские пехотинцы демонстрируют и на учениях, и в бою, поэтому бригада всегда выполняет задачи на самых сложных участках. И сегодня они, продолжая славные традиции предшественников, мужественно выполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции.

Законодательная инициатива направлена губернатору Мурманской области на заключение.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30617/