В Мурманскую областную клиническую больницу имени П.А. Баяндина поступили два новых современных аппарата МРТ

В Мурманскую областную клиническую больницу имени П.А. Баяндина поступило два новых современных аппарата МРТ. Аналогичное по уровню и функциональным характеристикам оборудование есть только в Москве. Об этом сегодня на оперативном совещании рассказал губернатор Андрей Чибис.

«Суперсовременные аппараты появились у нас благодаря поддержке председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина. Предыдущие, напомню, были устаревшими. Новое оборудование позволяет получить гораздо более качественные изображения и в два раза сократить время проведения исследования - на старых аппаратах МРТ его продолжительность составляла 40-60 мин», – пояснил Андрей Чибис.

Компоновка новых аппаратов даёт возможность проведения обследований любых областей тела без перекладывания пациента, что также значительно сокращает время их проведения.

Как рассказал глава региона, исследования с применением новых аппаратов начнутся в ближайшее время – сразу после того, как специалисты пройдут обучение. Очередь листа ожидания на обследования за три месяца планируется сократить на 15%.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор также напомнил, что в текущем году в бюджете области предусмотрено порядка 1,8 миллиарда рублей на обновление медоборудования в медучреждениях региона.