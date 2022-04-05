В Мурмашах активно идёт капитальный ремонт четырех крыш

В Мурманской области продолжается кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов. Так, в Мурмашах полным ходом приводят в порядок крыши 4 многоквартирных домов. О ходе работ на объектах рассказала генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«Работы на кровлях начались в январе и сегодня уже близятся к завершению. Подрядчики приводят в порядок 3 скатные крыши домов №8, 19 и 29 на улице Советской и одну плоскую крышу дома №16 на улице Причальной. Работы идут с опережением графика», – отметила Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, на Советской, 8 и 19 подрядчики уже отремонтировали стропильную систему, заменили утеплитель и завершают монтаж нового кровельного покрытия. На Причальной, 16 рабочие убрали дефекты старого покрытия, смонтировали каркас, уложили, утеплитесь и закрыли все двумя слоями наплавляемого материала. Сейчас идёт ремонт вентиляционных шахт и установка ограждения. На Советской, 29 подрядчики только приступили к капитальному ремонту и убирают старый утеплитель. Однако и здесь до конца лета работы завершатся.

Фото: https://newsaler.ru/roofing/cto-takoe-rekonstrukcia-krysi-i-kak-ee-delaut.html