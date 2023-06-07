В Мурмашах капитально отремонтировали крышу ещё одного дома

В Мурмашах состоялась комиссионная приемка работ по капитальному ремонту крыши дома №3 по улице Цесарского. Участие приняли представители Фонда капитального ремонта Мурманской области, подрядной организации и управляющей компании.

Договор с подрядной организацией ООО «Крит Плюс» был заключен в конце 2022 года. За несколько месяцев рабочим удалось с опережением графика полностью отремонтировать крышу. Покрытие кровли было утеплено и гидроизолировано. На крыше установили новые ограждения, утеплили вентиляционные шахты и будку выхода с заменой её люка, двери и окна, а также устройством аэраторов.

Благодаря грамотно организованной работе и взаимодействию с Фондом капитального ремонта подрядчик завершил работы на месяц раньше установленного договором срока.

Всего в Мурманской области в 2023 году планируется отремонтировать 68 крыш многоквартирных домов, в том числе еще четыре в Мурмашах, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru