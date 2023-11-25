В Мурмашах определили победителей этапов по волейболу Кубка губернатора среди школьных спортивных клубов

В Мурмашах завершились зональные этапы «Север» и «Запад» по волейболу Кубка губернатора среди школьных спортивных клубов. Соревнования проходили 23 ноября на базе спорткомплекса «Энергетик».

В зональном этапе «Север» среди юношей на первом месте команда средней общеобразовательной школы Кольского района. В призёрах средняя общеобразовательная школа №49 Мурманска и лицей №1 Североморска.

У девушек победу одержала команда средней общеобразовательной школы Кольского района. В призёрах средняя общеобразовательная школа №33 Мурманска и гимназия №1 Североморска.

В зональном этапе «Запад» среди юношей лучший результат показала команда средней общеобразовательной школы №1 Полярного. Серебряный призёр – средняя общеобразовательная школа №7 Печенгского района.

Среди девушек «золото» завоевала команда основной общеобразовательной школы №269 Снежногорска, на втором месте команда основной общеобразовательной школы №22 Заполярного.

Финал пройдёт в спорткомплексе «Энергетик» Мурмашей с 30 ноября по 1 декабря, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru