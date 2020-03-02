В Мурмашах при минус 25 градусов стартовал 49-й Праздник Севера Кольского района

С утра столбик термометра на лыжне опустился до – 25 градусов, так что на старт вышли только самые преданные лыжному спорту спортсмены. Всего в первом дне заездов приняли участие 37 лыжников возрастом от 18 и до шестидесяти и старше лет. Гонка свободным стилем. В зависимости от возраста и пола лыжники преодолели два, три и пять километров.

- Несмотря на то, что мне уже 69 лет я с удовольствием сегодня вышла на лыжню, - рассказала одна из самых возрастных участниц соревнований Галина Николаевна Калинина. – На лыжах я стою с 10 лет, в деревне росла, там без этого зимой было вообще никак. А на севере в Мурмашах живу уже лет 30, тут тоже для лыж раздолье.

Открыл соревнование и.о. начальника Управления образования Кольского района Николай Малов, он пожелал участникам хорошей лыжни и быстрых секунд.

- Несмотря на низкую температуру в нашем 49-ом Празднике Севера принимают участие спортсмены практически со всего района, - отметила главный судья соревнований, тренер – преподаватель ДЮСШ Кольского района Ирина Мельникова. – На лыжню вышли Коляне, лыжники из Мишуково, Кильдинстроя, Мурмашей.

С морозом участники боролись традиционным способом: горячим чаем и оладьями, как-никак последние дни Масленицы. В итоге - проигравших в заездах не было. Все лыжники получили огромный заряд бодрости и позитива. Завтра старты продолжатся. Участников ждут гонки классическим стилем, сообщает администрация Кольского района