В рамках национального проекта «Демография» на улице Причальной в Мурмашах продолжается строительство детского сада на 75 мест. Ход работ на социально значимом объекте проконтролировал заместитель губернатора – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Подрядчик приступил к работам месяц назад. Как отметил Владислав Сандурский, детский сад в Мурмашах возводится по типовому проекту, который уже был реализован в Печенгском районе и Североморске. К настоящему моменту выполнены подготовительные работы и произведена забивка 220 свай, подрядчик приступает к обустройству фундамента. До конца года перед рабочими стоит задача возвести «коробку» здания, к августу 2021 года детский сад планируется сдать в эксплуатацию.

«Компания, ведущая стройку, неплохо зарекомендовала себя, поэтому ожидаем, что объект будет сдан в срок. Для этого у подрядчика есть и силы, и средства. Для жителей улицы Причальной это очень актуально – открытия детского сада они ждут уже более 10 лет, и дошкольное учреждение будет точно востребовано», – отметил Владислав Сандурский.

Площадь детского сада – 1300 квадратных метров. Стоимость контракта – 112 миллионов рублей.

Как сообщает региональное Министерство строительства в настоящее время в Мурманской области ведется строительство ещё трёх детских садов: двух в Мурманске и одного в Североморске. Также идут подготовительные работы для возведения дошкольного учреждения в Алакуртти. Все объекты будут построены в рамках национального проекта «Демография».