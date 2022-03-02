В Мурмашах прошло учение по тушению условного пожара в здании образовательного учреждения

Тренировочное пожарно-тактическое учение по тушению условного пожара в здании школы №1 посёлка Мурмаши прошло с личным составом Кольского филиала ГПС Мурманской области, участвовали 6 единиц техники и 15 человек личного состава.

По легенде, на первом этаже школы в учебном кабинете произошло возгорание. По прибытию на место была установлена связь с руководством школы, произведена разведка, в ходе которой были обнаружены и спасены условно пострадавшие, причем один из них – с третьего этажа с использованием автолестницы.

В ходе учения проверялся уровень подготовки руководящего состава филиала, администрации учебного заведения, а также степень готовности отдельных пожарных частей и подразделения в целом к ведению действий по тушению условного пожара.

В итоге цель тренировочных пожарно-тактических учений достигнута, огнеборцы с поставленными задачами справились успешно, сообщает комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441510/#&gid=1&pid=2