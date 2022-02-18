В Мурмашах пройдёт региональный отбор на всероссийские робототехнические соревнования

В Мурмашах состоится региональный отбор на «FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP» – национальный чемпионат по робототехнике. Организаторы регионального этапа соревнований – Министерство образования и науки Мурманской области, Управление образования администрации Кольского района, Муниципальный координационный центр по робототехнике Кольского района, функционирующий на базе МОУ Мурмашинской СОШ №1.

Цель регионального отбора – раскрытие интеллектуально-творческого и инженерно-технического потенциала учащихся, формирование креативного мышления и нестандартного подхода к поиску путей решения поставленных целей и задач с помощью использования сквозных цифровых технологий, развитие научно-технических навыков, повышение мотивации школьников к техническому конструированию и программированию в области робототехники и сенсорики.

На чемпионат допускаются ученики образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 6 до 16 лет. Команды будут соревноваться в следующих направлениях:

- «FIRST LEGO League Discover» – не более 4 человек в возрасте от 4 до 6 лет;

- «FIRST LEGO League Explore» – не более 4 человек в возрасте от 6 до 9 лет;

- «FIRST LEGO League Challenge» – не более 8 человек в возрасте от 10 до 16 лет.

Для участия в конкурсном отборе будут допущены команды, зарегистрированные на официальном сайте конкурса https://future-engineers.ru. Расписание соревнований будет опубликовано на официальном сайте Мурмашинской СОШ №1 по ссылке, а также направлено в адрес зарегистрированных участников.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в связи с эпидемиологической ситуацией соревнования пройдут дистанционно в 5 этапов: до 25 февраля команды представят конкурсные материалы; 26 февраля на платформе ZOOM состоится защита проектов по направлению Discover; 27 февраля – защита по направлению Explore. Дистанционная техническая оценка материалов команд и составление рейтинга стартуют 25 февраля, победители регионального этапа станут известны 1 марта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440476/#&gid=1&pid=1