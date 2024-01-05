В Мурмашах разбойники вломились в квартиру…

В Кольском районе задержаны двое местных жителей, подозреваемые в разбойном нападении.

В отдел полиции по Кольскому району обратился житель посёлка Мурмаши, сообщив о разбойном нападении. Он рассказал, что двое мужчин, повредив входной замок его квартиры, вошли к нему домой и, применив к нему насилие, похитили принадлежащий телевизор, музыкальную систему и денежные средства. Мужчина оценил ущерб, причиненный ему в сумму 25 тысяч рублей.

Оперативникам уголовного розыска в ходе комплекса мероприятий удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое местных жителей 1999 и 2000 годов рождения. Оба уже имеют судимость за совершение имущественных преступлений.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении подозреваемых возбуждены и расследуются уголовные дела, предусмотренные частью 2 статьей 161 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.