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Мурманская область. Арктика (16+)10.09.22 10:30

В Мурмашах состоялась юбилейная Х отчётно-выборная конференция общественной организации «Ассоциация кольских саамов»

Участников и почётных гостей от имени регионального парламента приветствовала председатель профильного комитета Мурманской областной Думы Лариса Круглова. Она отметила, что в этом году Ассоциация встретила 33-хлетие со дня образования и на протяжении всех этих лет проводит большую и очень значимую работу по сохранению саамской культуры и традиций.

– Сейчас очень важно сберечь древние традиции саами, донести в целости до будущих поколений это бесценное наследство, - отметила Лариса Круглова. - Чтобы обеспечить сохранение саамского языка, письменности, традиционного быта и промыслов требуются совместные усилия. Нужды коренных народов Севера всегда находят живой отклик и понимание у депутатов Мурманской областной Думы. У нас общие интересы, касающиеся экономического и социального развития региона – всего, чем мы живем и что хотим оставить нашим потомкам. Все, кто помогает сохранить культурное богатство нашей земли, её историческое наследие, кто неустанно трудится ради будущих поколений – достойны искренней признательности.

За плодотворную общественную деятельность, вклад в развитие и сохранение традиций и культуры коренного малочисленного народа Севера Лариса Круглова вручила членам Ассоциации кольских саамов награды Мурманской областной Думы.

В этот же день в ДК «Мурмаши» открылся I Фестиваль саамской культуры «Душа тундры». В программе – выставка картин, саамских костюмов, выставка-ярмарка изделий народного промысла, презентация книг саамских авторов, угощение традиционным оленьим бульоном. Кроме того, саамские коллективы исполнили песни, дошедшие от предков из глубины веков.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24492/

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