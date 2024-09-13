В Мурмашах завершена дорожная кампания по плану «На Севере – жить»

В Кольском районе в г.п. Мурмаши завершены ремонтные работы на дорожных объектах в рамках стратегического плана «На Севере — жить», реализуемого при поддержке правительства региона.

На участке проезжей части улицы Мисякова подрядчик выполнил исправление профиля основания дорожного полотна и уложил новый асфальтобетон.

На улице Зелёный Городок дорожники заасфальтировали проезжую часть, укрепили обочины и проложили трубы для пропуска воды. На улицах Полярная и Энергетиков также обновили проезжую часть и установили бортовые камни.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на грунтовой дороге по улице Октябрьская расчистили от кустарника и мелколесья обочины, исправили профиль основания дороги и завершили работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев.

Общий объём выполненных работ составил более 6,7 тысячи кв. метров обновленного покрытия.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/