В Мурмашах завершено строительство детского сада на 75 мест

В Мурмашах в рамках национального проекта «Демография» завершено строительство детского сада на 75 мест. Об этом сообщил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«Гостройнадзор подписал заключение объекта «Детский сад на 75 мест в Мурмашах на улице Причальной» о соответствии строительным нормам. Возведение здания началось в июле 2020 года. Меньше чем за полтора года подрядчик демонтировал здание старого пожарного депо, а на его месте возвел современный детский сад с благоустроенной территорией», – отметил Алексей Грачиков.

Площадь одноэтажного здания – почти 950 квадратных метров. В нем будет работать 4 группы, одна из которых – ясельная, для малышей с 6 месяцев, и одна – с круглосуточным пребыванием. Всего новый детский сад смогут посещать 75 дошкольников, за которыми будет присматривать персонал из 32 человек.

Как сообщает региональное Министерство строительства, учреждение распахнет свои двери, как только будут оформлены все разрешительные документы.