В Мурмашах завершился первый этап по восстановлению здания бывшей гостиницы «Русалочка»

С 16 по 19 июня в Мурманской области проходил региональный этап фестиваля «Том Сойер Фест». В рамках мероприятия около 400 заполярных добровольцев начали приводить в порядок здание бывшей гостиницы «Русалочка» в Мурмашах.

«Всем волонтёрам, которые были привлечены к этому событию, огромное спасибо. Вывезено более 100 кубометров мусора всего за два дня. И самое главное, что принимали участие не только добровольцы Единого волонтёрского центра Мурманской области, а также своих работников подключили различные компании региона. Ещё раз спасибо всем небезразличным людям, которые помогают делать нашу область, наши города и посёлки лучше и чище», – отметил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

В региональном этапе фестиваля «Том Сойер Фест» – мероприятия по восстановлению исторической среды силами волонтёров – приняли участие студенты, добровольцы Кольского района и ЕВЦ, корпоративные волонтёрские группы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Мурманская область стала самым северным регионом России, где проходит фестиваль «Том Сойер Фест». Впервые он состоялся в Самаре в 2015 году, а в этом году присоединились уже 58 населённых пунктов страны. Официальным партнёром организаторов мероприятия в Заполярье стал Единый волонтёрский центр Мурманской области.