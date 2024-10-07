В мурмашинском центре помощи детям появились журавли в рамках проекта «Мы рисуем счастье»

Корпоративные волонтёры компании «Газпромнефть-Аэро Мурманск» расписали стену в Мурмашинском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Журавушка». В рамках проекта Единого волонтёрского центра «Мы рисуем счастье» добровольцы мурманских компаний уже в пятый раз расписывают стены социальных учреждений яркими рисунками.

Центр «Журавушка» находится на берегу реки Тулома и стал домом для детей от 1,5 до 18 лет. Благодаря работе корпоративных волонтёров теперь здесь появились свои журавли – красочные рисунки на стене помещения, где дети занимаются информатикой, учатся с репетиторами и делают поделки после школы. Помогла воплотить в жизнь рисунки художница Анастасия Пеневская.

«Вдвойне приятно, что в этом рисунке есть отсылка к народным сказкам и заложено название центра «Журавушка» – по мере взросления его подопечных, как этих журавлей, отпускают во взрослую жизнь. Спасибо всем волонтёрам и художнице за эту работу», – сказала на открытии обновлённого помещения руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

После показа результатов росписи стены волонтёры при поддержке фонда социальных инвестиций «Родные города» познакомили детей с русским народным творчеством: для них выступили вокальный ансамбль «Горница», теневой театр «Идея» и сотрудники Дома культуры «Мурмаши».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в следующий раз акция «Мы рисуем счастье» пройдёт в общественных зонах детских больниц. Единый волонтёрский центр приглашает корпоративные группы и общественные организации присоединиться к акции «Мы рисуем счастье». Заявку можно отправить по почте: evc51@yandex.ru.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28597&page=1