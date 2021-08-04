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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.21 15:30

В мурмашинском приюте для безнадзорных животных открылось новое карантинное отделение

В мурмашинском приюте для безнадзорных животных по предписанию комитета по ветеринарии Мурманской области построен карантинный блок для бездомных животных. Специалисты ведомства совместно с Центром управления регионом проверили готовность новых помещений.

«Мы сделали вольеры с учётом максимальных требований, они подойдут даже для самой крупной собаки. Все животные будут находиться отдельно. Рассчитано новое карантинное помещение на 50 мест», – пояснил генеральный директор ООО «Прогресс Ай-Ти» Михаил Андронаки.

Также на предприятии готовится к сдаче в эксплуатацию послеоперационный блок, в котором смогут находиться 50 собак. Он будет оснащен индивидуальными инфракрасными лампами для того, чтобы животные постоянно находились в тепле.

На месте старого карантинного блока в приюте появится площадка для выгула собак.

«В рамках предписания будет переоборудован уличный вольер, который вызывал большое количество нареканий. На его месте будет установлена площадка, на которой предприятие сможет осуществлять выгул животных», – отметил председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.

Напомним, мурмашинский приют открылся после принятия закона об ответственном обращении с животными. На сегодняшний день в нем содержатся более 500 собак. Планируется, что количество мест в учреждении будет увеличено до 900.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, в  связи с большим количеством комментариев северян в соцсетях и на портале «Наш Север» о безнадзорных животных, которые фиксируют специалисты ЦУР, предприятие остаётся под пристальным вниманием профильных ведомств и надзорных органов.

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