В мурмашинской исправительной колонии строгого режима пресечена попытка доставки сим-карты

Сотрудником отдела безопасности мурмашинской исправительной колонии строгого режима №18 при досмотре входящей почтовой корреспонденции на имя осуждённого от гражданина, проживающего в Мончегорске, был обнаружен запрещённый предмет. В конверте заказного письма находилась сим-карта.

По данному факту проводится проверка.