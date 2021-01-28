В мурмашинской исправительной колонии строгого режима во время конкурса выявили лучшего повара

В профессиональном училище №26 при мурмашинской исправительной колонии строгого режима №18 в честь Дня студентов был проведён конкурс профессионального мастерства среди учащихся по специальности «Повар».

Конкурсантам предстояло продемонстрировать полученные знания во время тестирования. Однако хорошая теоретическая подготовка - это всего лишь часть успеха. Несомненно, требовалось волшебным образом преобразовать сухую теорию в приятно пахнущее, изысканно сервированное, и, что самое главное, вкусное блюдо.

Все участники старались блеснуть своим мастерством, и определить победителя и призёров жюри было очень трудно.

Перед награждением директор училища Дмитрий Фокин поблагодарил всех участников за проявленный профессионализм и подчеркнул, что данный конкурс способствует созданию положительного имиджа профессии повар, повышению профессионального мастерства действующих работников.

По итогам конкурса победители награждены грамотами образовательного учреждения, а их фотографии размещены на доске почёта «Лучшие по профессии».