В мурмашинской колонии прошло мероприятие памяти Виктора Цоя

Сотрудники воспитательной службы исправительной колонии особого режима № 16 посёлка Мурмаши в рамках кружковой деятельности провели для осуждённых музыкальную викторину «Угадай мелодию», посвященную творчеству легендарного советского рок-музыканта Виктора Цоя.

В конкурсе приняли участие две команды осуждённых - поклонников основателя и лидера рок-группы «Кино». В состав жюри вошли сотрудники учреждения во главе с заместителем начальника учреждения.

Участники викторины вспомнили многочисленные песни культовой группы, которые им по условиям игры «Угадай мелодию» нужно было узнать по нескольким нотам. Музыкальное сопровождение мероприятия осуществлял местный вокально-инструментальный ансамбль осуждённых «Каскад».

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, в конце викторины подарком для участников и зрителей стал мини-концерт ВИА «Каскад», музыканты которой исполнили наиболее известные песни Виктора Цоя.