В музее АО «Мурманский морской торговый порт» прошло торжественное вручение паспортов юным гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летия

Инициатором акции выступило региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» совместно с Управлением МВД России по Мурманской области. Место и время проведения торжественной церемонии было выбрано не случайно – она прошла в день празднования 108-летия старейшего предприятия областного центра.

«День знаний, день рождения порта, и получение паспортов – у ребят получился знаковый и символический день в жизни. Подобно тому, как Мурманский морской торговый порт стал отправной точкой для развития города и дал важный импульс для развития региона, так и для ребят сегодняшний день станет символической отправной точкой взрослой жизни. Мы рады, что он связан с нашим предприятием», – сказала начальник отдела по социальным вопросам АО «ММТП» Светлана Миронова.

Напомним, днём рождения Мурманского морского торгового порта является 1 сентября 1915 года, когда к временной пристани пришвартовался первый пароход «Drott», доставивший из Нью-Йорка железнодорожные рельсы и стрелки. Спустя год рядом с портом был заложен Мурманск. Каждый год истории старейшего предприятия Мурманска был наполнен напряженным трудом, который становился основой развития предприятия, его партнеров и всего города-порта. Традиции старшего поколения портовиков бережно хранят и развивают портовики XXI века.

«Желаю вам при любых обстоятельствах оставаться истинными патриотами своей Родины, гордо нести по жизни высокое звание гражданина Российской Федерации», – поздравил ребят начальник УМВД России по Мурманской области Алексей Веселовский.

Как отметили организаторы, новые документы в областном центре получили 11 юных северян, ещё 23 – в Мончегорске, Североморске и Апатитах. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Мы – граждане России», которое проводит «Движение Первых» Мурманской области.

«В целом, у нас уже более 100 человек получили в торжественной обстановке, но это ни в коем случае не предел», – заявила председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области Мария Чернышева.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252841%2Fwall-149919532_3406