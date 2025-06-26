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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.25 11:30

В музее города Приморска Запорожской области обновилась экспозиция, посвящённая Кольскому Заполярью

Выставка создана специалистами Мурманского областного краеведческого музея при поддержке правительства Мурманской области. Впервые экспозиция была представлена в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Выставка знакомит посетителей с историей, культурой и природой нашего региона. Она охватывает ключевые темы: историю освоения, традиции и быт коренных народов Крайнего Севера, развитие промышленности и военной инфраструктуры, а также вклад Мурманской области в Великую Победу.

Над созданием выставки работали специалисты Кольского научного центра Российской академии наук, которые предоставили научные материалы и консультации. Специальная интерактивная панель позволяет гостям совершить виртуальное путешествие по Кольской земле и познакомиться с её достопримечательностями. Стоит отметить, что обновлённая экспозиция укрепляет культурные связи между регионами.

Напомним, Приморск Запорожской области является подшефной территорией Мурманской области. Одно из важных направлений работы в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» в новых регионах – сопровождение и обмен опытом среди учреждений культуры. Это позволяет обмениваться лучшими практиками экспозиционной работы и взаимодействия с посетителями, а также организовывать совместные мероприятия межрегионального и всероссийского уровня.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549247/#&gid=1&pid=1

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