В Музее истории АО «ММТП» появился современный мультимедийный комплекс

Специалистами Мурманского морского торгового порта был разработан мультимедийный комплекс в музее истории предприятия. Такой подарок портовики подготовили для жителей и гостей города Мурманск в честь 105-летнего юбилея АО «ММТП».

Глава администрации г. Мурманска Евгений Никора совместно с заместителем генерального директора АО «ММТП» Игорем Липинским и воспитанниками 11-го транспортно-логистического класса подшефной гимназии № 8 первыми опробовать новое современное устройство в музее истории порта.

«Мурманские портовики всегда отличаются прогрессивным видением и придерживаются стратегии разностороннего развития, уделяя большое внимание не только производственным моментам, но и социальным. Следуя данному подходу, у нас появилась идея привнести современные технологии в наш музей. Теперь вся история порта открывается перед гостями на огромном экране. Я уверен, что благодаря новому современному мультимедийному комплексу, музей истории старейшего предприятия города Мурманск по праву может называться одним из лучших в городе», - отметил Игорь Липинский на презентации данного проекта.

Мультимедийный комплекс оснащён двумя широкоформатными проекторами, большим сенсорным экраном с уникальным программным обеспечением, изготовленным по специальному заказу портовиков.

Посетителям доступно виртуальное путешествие во времени, все исторические периоды порта, а также буквально открыт доступ на современные производственные площадки предприятия. Для самых любознательных были разработаны специальные приложения, благодаря которым любой желающий может попробовать себя в роли докера или стивидора, а для детского поколения игры.

Напомним, что ранее в сквере перед Морским вокзалом г. Мурманска в рамках празднования 105-летия АО «Мурманский морской торговый порт» состоялась церемония открытия бюста Валериану Евгеньевичу Ляхницкому - выдающемуся российскому инженеру, портостроителю.