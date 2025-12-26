В музее истории ФГБУ «Мурманское УГМС» провели необычный классный час

25 декабря ранним утром первыми посетителями административного здания ФГБУ «Мурманское УГМС» оказались не сотрудники управления, а ученики Губернаторского лицея Мурманска. А встреча началась со знакомства учеников с деятельностью МУГМС и историей гидрометеостанций.

Лицеисты узнали, как метеорологи получают данные о скорости и направлении ветра, чем измеряют температуру воздуха и атмосферное давление, для чего нужен осадкомер и как выглядит один миллиметр осадков, познакомились с необычным прибором - гелиографом.

После экскурсии лицеисты приняли участие в акции «Письмо полярнику». Они написали тёплые слова благодарности и новогодние поздравления для сотрудников отдалённых гидрометеостанций, работающих в суровых условиях Арктики. Все письма, украшенные рисунками, лицеисты торжественно опустили в специальный почтовый ящик с надписью «Полярная почта».

Эти письма обязательно будут доставлены по адресу, заверили юных северян сотрудники ФГБУ «Мурманское УГМС».

