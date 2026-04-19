В Музее истории ФГБУ «Мурманское УГМС» состоялось увлекательное практическое занятие для слушателей факультета переподготовки по специальности «Метеорология» МАУ

Занятие провела начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Мурманское УГМС» Татьяна Васильевна Солдатова, которая поделилась своими знаниями и опытом.

Основная тема занятия была посвящена методикам проведения метеорологических наблюдений. Татьяна Васильевна подробно рассказала о различных методах и инструментах, используемых для сбора метеорологических данных, что позволило слушателям лучше понять, как работает система метеорологических наблюдений и какие технологии применяются в этой области.

Кроме того, в рамках занятия Татьяна Васильевна поделилась увлекательной историей создания наблюдательной сети ФГБУ «Мурманское УГМС» на Кольском полуострове. Она рассказала о том, как развивалась метеорологическая служба в нашем регионе, какие этапы становления прошла и какие вызовы пришлось преодолеть на пути к созданию эффективной системы наблюдений. Слушатели узнали о том, как в условиях сурового арктического климата и удаленности от крупных населенных пунктов удалось создать надежную сеть метеорологических станций, обеспечивающую своевременную и точную информацию о погодных условиях.

Занятие стало не только источником новых знаний, но и настоящим погружением в историю метеорологии на Крайнем Севере. Татьяна Васильевна сумела передать свою страсть к науке и уважение к труду метеорологов, что вдохновило слушателей на дальнейшее изучение этой важной и интересной области.

