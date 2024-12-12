В Музее истории Мончегорска прошёл традиционный спортивно-этнический фестиваль «Коампаль Ыйй»

Каждый год «Коампаль Ыйй» («Полярная ночь») становится местом, где объединяются традиции и культура. На праздник приходили поодиночке и целыми семьями. Почувствовать себя героями древних преданий можно было, поучаствовав в занимательных конкурсах и эстафетах, основанных на национальных видах спорта.

Участники состязались в прыжках через нарты и кережу, метали аркан на хорей и кольца на рога, стреляли из арбалета, в том числе по волку, а также принимали участие в борьбе и эстафетах, требующих ловкости и командной работы. Те, кто вдоволь наигрался на свежем воздухе, могли познакомиться с прикладным саамским творчеством. На мастер-классах участники создавали сувениры и делились своими впечатлениями.

После весёлых игр участники праздника согревались тёплым чаем у традиционного костра дружбы. Церемония награждения состоялась в торжественной обстановке, в рамках которой участникам были вручены призы и дипломы.

Организатором праздника выступил Музей истории города Мончегорска при поддержке Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера и Ассоциации кольских саамов.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/517539/#&gid=1&pid=1