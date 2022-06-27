В Музее ММТП губернатор Мурманской области наградил инициативную молодёжь

В прошедшие выходные в Мурманске состоялось масштабное празднование Дня молодёжи. В его рамках в музее истории АО «Мурманский морской торговый порт» состоялось награждение по итогам конкурса грантов на реализацию молодёжных социально значимых проектов и программ.

Награды вручал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Более двадцати молодых северян смогут воплотить свои идеи жизнь. В число лучших инициатив вошли проекты по организации помощи детям-сиротам, детям с ОВЗ в получении достойного образования в области иностранных языков; созданию программы по освоению базовых компетенций кинопроизводства и цифрового творчества; профилактике и противодействию насилию и травле среди подростков в молодёжной среде и многие другие.

«Молодёжь – наше настоящее. Самое главное – видеть горящие глаза, настоящие эмоции и драйв, который идет от вашей души. Мурманская область – флагман развития Арктики. Это все благодаря вам! С праздников вас, друзья!», – сказал Андрей Чибис.

После торжественной части глава региона пообщался с молодыми людьми. Обстановка музея как нельзя лучше располагала к непринужденной беседе - участники смогли задать губернатору все интересующие их вопросы, а также провести время с пользой, ведь благодаря экспозиции музея они смогли познакомиться с историей города Мурманска. Небольшую экскурсию для гостей провёл методист музея Алексей Бакунов.

«Музей уже давно стал точкой притяжения туристов - посещая Морской вокзал, они обязательно заходят сюда. При этом и для коренных жителей Мурманска здесь есть очень много интересных экспонатов! Сотрудники порта бережно и методично собирали их на протяжении многих лет. Поэтому мы с удовольствием приглашаем в гости мурманчан и готовы поделиться с ними самыми захватывающими фактами», - рассказал методист музея истории АО «ММТП» Алексей Бакунов.

Напомним, экспозиция музея истории Мурманского морского торгового порта поделена на шесть разделов. Она показывает ход исторического развития предприятия, начиная от изыскательских работ и строительства первых причалов и заканчивая деятельностью АО «ММТП» в настоящее время. Именно здесь можно увидеть редкие кадры послевоенного Мурманска. Особая гордость музея - мультимедийный комплекс, который портовики установили в честь 105-летнего юбилея градообразующего предприятия. Посетители смогут совершить виртуальное путешествие во времени, увидев все исторические периоды порта, а также виртуально посетить современные производственные площадки предприятия.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249026%2Fwall-149919532_2592