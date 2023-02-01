В музее Мурманского морского торгового порта - новый экспонат: открытка «С наилучшими пожеланиями из Мурманска!»

Эта открытка была выпущена в почтовое обращение в конце 2022 года. Её изготовили по фотографии местного фотомастера Георгия Козлова и выпустили тиражом 1000 экземпляров.

Изображением открытки стал вид на Кольский залив, незамерзающий порт и памятник Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. При этом один из важных акцентов в композиции сделан на краны Мурманского морского торгового порта и яркий пылеветрозащитный экран, построенный на предприятии в рамках реализации экологической программы.

Как и задумывалось изначально, экран выполняет не только производственную задачу – снижает уровень ветровой нагрузки, но и, благодаря художественному решению, является ярким элементом городской среды. Выход в свет почтовой открытки с видом Мурманска – ещё одно тому подтверждение.

На художественную открытку нанесена стандартная почтовая марка, представляющая собой литеру «В». Она соответствует тарифу на пересылку простой почтовой карточки по России.

Увидеть новый экспонат, а также познакомиться с экспозицией, раскрывающей историю Мурманского морского торгового порта, можно в музее АО «ММТП». Он находится на площади перед Морским вокзалом Мурманска по адресу: Мурманск, Портовый пр., 19а. Время работы: вторник - суббота 13.00–18.00.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250859%2Fwall-149919532_2967