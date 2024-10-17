В Музее Победы в Москве откроется выставка, приуроченная к 80-летию победы в битве за Заполярье

17 октября в Музее Победы состоится открытие выставки «Северная крепость». Новая экспозиция приурочена к 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Выставка расскажет об основных этапах битвы за Заполярье, в том числе о сражениях на земле и в небе, о морских операциях, а также о трудовых подвигах мирного населения.

«Героическая оборона Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны продолжалась более трёх лет и стала одним из важнейших этапов противостояния с нацистской Германией. Сражаясь в условиях тяжёлого арктического климата, проявляя невероятную стойкость и мужество, советские солдаты смогли прорвать оборону противника. 23 октября 1944 года группировка немецко-фашистских войск в Заполярье была полностью разгромлена», – отметили в Музее Победы.

Посетители увидят более 130 предметов из фондов Музея Победы, Российского государственного музея Арктики и Антарктики г. Санкт-Петербурга, Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи ЗАТО Александровск, Мурманского областного краеведческого музея и других музеев Мурманской области.

Среди экспонатов – советское и немецкое вооружение, макеты военной техники, награды, военная форма сухопутных войск, авиации и военно-морского флота, личные вещи и фотографии защитников Заполярья, предметы, найденные в ходе раскопок на местах боёв, и многое другое. В экспозиции будут представлены подлинные мемориальные доски с судов-участников событий, фрагменты самолётов, лодка-волокуша. Кроме того, в музее покажут предметы, поставлявшиеся по программе ленд-лиза, американские наручные часы с надписью «Геройскому народу СССР».

Инсталляция «Олений транспорт» наглядно продемонстрирует, как уникальные подразделения в условиях бездорожья выполняли доставку грузов и транспортировку раненых. В выставку войдут и элементы «формы» воинов оленетранспортных подразделений: малица, тасма и бурки.

Ещё одним интересным экспонатом станет образец немецкой канатной дороги времён Великой Отечественной войны, обнаруженный Военно-историческим клубом «Заполярный рубеж». Использование таких сооружений позволяло вермахту строить подскальные укрепрайоны в самых недоступных районах заполярных сопок, а также переправлять различные материалы и грузы.

Экспозицию в Музее Победы дополнит мультимедийная тач-панель с цифровыми копиями живописных и графических работ художников Михаила Успенского и Михаила Новикова, запечатлевших Заполярье в военный период.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, выставка «Северная крепость» создана в рамках цикла «Освобождение». Генеральный информационный партнёр – информационное агентство России ТАСС, информационный партнёр – радиостанция «Звезда».

Ознакомиться с выставкой можно до 31 января 2025 года в зале им. В.И. Долгих.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/