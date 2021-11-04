В музее Полярного началась работа по обновлению зала военной истории

Уже через год в Городском историко-краеведческом музее Полярного будет полностью обновлен зал, посвященный становлению военно-морских на севере и военной истории города первой половины ХХ века. Помогут в этом музею сотрудники конструкторского бюро музейного проектирования «Своя школа» из Санкт-Петербурга.

С работой специалистов уже знакомы музеи, выставочные площадки и посетители Санкт-Петербурга, Гатчины, Волгограда, Москвы и многих других городов страны.

Музейщики и профессиональные проектировщики обсудили концептуальные, художественные, и технические задачи, которые предстоит решить в процессе будущей реэкспозиции.

Вместе с кураторами проекта старшеклассники ЗАТО Александровск обсудили варианты маршрута следования по значимым местам военной истории города. Каждый подросток сам определил интересные для него локации, которые будут включены в аудиогид на платформе izi.TRAVEL. В ближайшее время состоится встреча участников проекта «Военный Полярный» для детальной разработки текста, который войдёт в основу сюжета аудиогида. В самом музее ведётся работа по оформлению и сбору материалов, которые лягут в основу построения экспозиции зала войны.

Как сообщает региональное Министерство культуры, обновление экспозиции проводится в рамках реализации проекта «Военный Полярный» при поддержке Фонда президентских грантов и в сотрудничестве с мурманской региональной общественной организации «Союз ветеранов 4 эскадры подводных лодок Северного флота».