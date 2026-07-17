В музее Северного флота начала работу выставка «Честь имею!», приуроченная ко Дню Военно-морского флота России

16 июля в Мурманске в Военно-морском музее Северного флота начала работу выставка «Честь имею!», приуроченная ко Дню Военно-морского флота России.

Выставка рассказывает о людях, которые в 1955-1965 годах служили на Северном флоте: уходили в Атлантику на кораблях, вели атомные подводные лодки подо льдами Арктики и поднимались в заполярное небо, чтобы однажды оказаться в космосе.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на выставке посетителей ждут подлинные предметы эпохи, в том числе личные вещи командующего Северным флотом адмирала Андрея Чабаненко, грамота Героя Советского Союза командира атомной подводной лодки Ивана Дубяги, совершившего первый в истории подледный переход из Баренцева моря в Тихий океан.

Кроме того, представлена уникальная возможность побывать под куполом парашюта «С-2», закрепленного за Юрием Гагариным во время его службы летчиком-истребителем на Северном флоте, и многое другое.

Выставка будет работать до 16 сентября. (12+)

Фото: https://mil.ru/news/d4217e98-a71f-46f9-8bfe-ea96eac89087