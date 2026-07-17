«Арктический диалог: 110 лет от Романова‑на‑Мурмане до столицы Русской Арктики»Туроператоры и турагенты должны перейти на «Электронную путёвку» до 1 сентября 2026 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.07.26 17:30

В музее Северного флота начала работу выставка «Честь имею!», приуроченная ко Дню Военно-морского флота России

16 июля в Мурманске в Военно-морском музее Северного флота начала работу выставка «Честь имею!», приуроченная ко Дню Военно-морского флота России.

Выставка рассказывает о людях, которые в 1955-1965 годах служили на Северном флоте: уходили в Атлантику на кораблях, вели атомные подводные лодки подо льдами Арктики и поднимались в заполярное небо, чтобы однажды оказаться в космосе.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на выставке посетителей ждут подлинные предметы эпохи, в том числе личные вещи командующего Северным флотом адмирала Андрея Чабаненко, грамота Героя Советского Союза командира атомной подводной лодки Ивана Дубяги, совершившего первый в истории подледный переход из Баренцева моря в Тихий океан.

Кроме того, представлена уникальная возможность побывать под куполом парашюта «С-2», закрепленного за Юрием Гагариным во время его службы летчиком-истребителем на Северном флоте, и многое другое.

Выставка будет работать до 16 сентября. (12+)

 

 

Фото: https://mil.ru/news/d4217e98-a71f-46f9-8bfe-ea96eac89087

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги I полугодия 2026 на рынке труда: резюме больше, но подбор стал сложнее
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Я тут живу, и рада этому!» (выпуск 1)Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
17.07.26 14:21
В 1920-х годах страной управляли партийные лидеры. Их зарплата не могла превышать заработок простого рабочего на заводе. Излишки отдавали в партийную кассу. Если руководитель получал больше денег, он
Комментарий к новости:Узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдёт к руководству
Иван
13.07.26 19:54
Мы из бедных слоёв населения,это выше нашего понимания,такие цифры.
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
VarvarA
13.07.26 13:26
Общая сумма вкладов как-то не позволяет оценить уровень достатка северян. А вот если её разделить на численность жителей региона, то получается на каждого северянина приходится около 606 тысяч. На
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
-Правовая консультация (18+)Туроператоры и турагенты должны перейти на «Электронную путёвку» до 1 сентября 2026 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире22:55Концерт «ЖАРА LITE» '2024 (16+)00:25«Американский дедушка». Художественный фильм (16+)01:40«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Индекс курьера июнь 2026: курьер сегодня зарабатывает в полтора раза больше квалифицированного рабочего-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 57 копеек, доллар поднялся на 8 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 июля-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Туроператоры и турагенты должны перейти на «Электронную путёвку» до 1 сентября 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять