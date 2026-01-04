В музее Северного флота открывается выставка «Откуда есть пошла земля Русская...»

В Мурманске в Военно-морском музее Северного флота 5 января в 18 часов откроется уникальная выставка «Откуда есть пошла земля Русская...».

Посетители смогут отправиться в путешествие в IX–XI века — эпоху становления Руси. На выставке не только расскажут о князьях и битвах, но и покажут живую ткань истории. Труд ремесленника, доблесть воина, тепло домашнего очага, красоту женского убора и другое.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на выставке будут представлены точные реконструкции, созданные на основе археологических находок: мужские и женские наряды жителей Древней Руси, макеты оружия, элементы доспехов, снаряжение воина, инструменты ремесленников, предметы роскоши, торговли и многое другое.

Выставка «Откуда есть пошла земля Русская...» организована клубом военно-исторической реконструкции «Мидгард». (6+)

